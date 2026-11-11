В Солнечногорске устраняют последствия обрушения пешеходного моста. Конструкция рухнула на Ленинградское шоссе 6 ноября, когда в нее врезался грузовик с поднятым кузовом. Все полосы дороги были перекрыты почти на девять часов. Теперь рабочие организовали новый переход на локации. На месте побывал корреспондент 360.ru.

По предварительным данным, водитель пытался проехать под мостом, не опустив кузов. Пятеро пешеходов чудом успели выйти из перехода до обрушения.

«Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках. И сразу услышали грохот, повернулись и увидели то, что мы сейчас наблюдаем», — рассказала местная жительница Оксана Соловьева.

Шоссе перекрыли в обе стороны почти на девять часов. На месте работали следователи, а проезжую часть расчищали с помощью крана и манипуляторов.