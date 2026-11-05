В Подмосковье расчистили 207 километров берегов в рамках акции «Вода России»

В Московской области подвели итоги экологической акции «Вода России»: в этом году участники собрали около 1400 мешков мусора и расчистили 207 километров берегов. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Всего в регионе прошло 351 мероприятие, акции стартовали в апреле в Щелкове и завершились в октябре во Власихе. Участники очистили берега Москвы-реки, Оки, Клязьмы, Яузы, Сестры, а также Истринского, Рузского, Можайского и Озернинского водохранилищ. Акция затронула сотни небольших рек, прудов и озер.

«Московская область — один из самых активных регионов в рамках проекта. В этом году прошло свыше 300 акций, участники собрали около 1400 мешков мусора. Расчищено 207 километров берегов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Вода России» — федеральный проект в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Его цели — восстановление экологического состояния более 1 тыс. км водотоков в 84 регионах и улучшение условий проживания вблизи водных объектов для 23,2 млн человек к концу 2030 года.