Экскурсию на комбинат благоустройства провели для школьников в Серпухове

Городской округ уже второй год подряд принимает участие в региональном профориентационном проекте «Первые за чистое Подмосковье». Очередная, седьмая экскурсия для старшеклассников прошла на базе Комбината благоустройства.

Директор комбината Кристина Кравченко познакомила 24 активистов «Эффективной школы» со структурой городской службы. Ученики 8–10-х классов смогли больше узнать о профессиях специалистов, которые ежедневно обеспечивают порядок в округе.

В арсенале комбината имеется более 200 единиц специализированной техники. Зимой на ручной уборке будут задействованы около 350 рабочих, а работу машин обеспечат 250 водителей и механизаторов.

По итогам визита несколько старшеклассников всерьез заинтересовались рабочими специальностями.

Проект «Первые за чистое Подмосковье» создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и помогает молодежи изнутри узнать работу городских служб.