В Подмосковье скосили борщевик на площади более 2 тыс. га

В Подмосковье завершили кампанию по борьбе с борщевиком Сосновского. Работы охватили более 2 тыс. га земель лесного фонда, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого года, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.

Большую часть работ выполнили силами ГАУ МО «Мособллес». Лидерами по площади обработки стали Истринский, Клинский и Звенигородский филиалы — городские и муниципальные округа Истра, Красногорск, Клин, Солнечногорск, Химки, Одинцовский и Рузский.

Борщевик уничтожали только механическим методом — трехкратным скашиванием до периода цветения с интервалом 3–4 недели после предыдущего скашивания. Применение химических препаратов в защитных лесах в соответствии с законодательством РФ запрещено.

В марте 2026 года вступили в силу изменения в лесное законодательство (ФЗ № 294-ФЗ от 31.07.2025). Теперь правообладатели земельных участков и лица, имеющие публичный сервитут, обязаны проводить мероприятия по защите земель, предотвращать распространение и уничтожать опасные инвазивные растения.

В перечень опасных видов включены борщевик Сосновского и клен ясенелистный (американский). За бездействие по ст. 8.7 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.