Аварийный жилой дом снесут на улице 1 Мая в Сергиевом Посаде

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

В Краснозаводске начали демонтировать аварийный жилой дом № 8 на улице 1 Мая. Двухэтажное здание площадью около 710 квадратных метров построили в 1939 году, а перед сносом из него расселили жителей 23 квартир. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству региона.

Дом был включен в перечень объектов, подлежащих ликвидации, в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Сейчас строение разбирают. Завершить работы планируется до середины октября.

Всего в Сергиевом Посаде выявили 415 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 307 из них, или 74%, снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства.

Работу по ликвидации и приведению таких объектов в соответствие продолжат.