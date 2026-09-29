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    Аварийный жилой дом снесут на улице 1 Мая в Сергиевом Посаде

    Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

    В Краснозаводске начали демонтировать аварийный жилой дом № 8 на улице 1 Мая. Двухэтажное здание площадью около 710 квадратных метров построили в 1939 году, а перед сносом из него расселили жителей 23 квартир. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству региона.

    Дом был включен в перечень объектов, подлежащих ликвидации, в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

    Сейчас строение разбирают. Завершить работы планируется до середины октября.

    Всего в Сергиевом Посаде выявили 415 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 307 из них, или 74%, снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства.

    Работу по ликвидации и приведению таких объектов в соответствие продолжат.