Экскурсию на завод по производству пластика провели в Солнечногорске

Завод «Лемарк» в Солнечногорске, ведущий производитель HPL-пластика в России, посетили порядка 40 представителей регионов. Экскурсия состоялась в преддверии Всероссийского форума по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России».

Завод входит в группу компаний «Лем-стиль». Гостей провели по производственным площадкам и подчеркнули уникальность «Лемарка»: он является единственным российским предприятием полного цикла по изготовлению слоистых пластиков. Все процессы сосредоточены на одной территории и происходят без привлечения сторонних организаций.

«В год мы производим порядка миллиона квадратных метров продукции. У нас много проектов в направлении благоустройства. Наша продукция представлена во множестве городов России, и, конечно, мы рассчитываем, что она заинтересует и наших гостей», — сказал директор по качеству завода «Лемарк» Евгений Жуков.

Среди визитеров были представители городов, муниципалитетов и поселений из разных регионов России. Они осмотрели не только процесс производства, но и готовую выпускаемую продукцию: детские игровые комплексы, малые архитектурные формы, теннисные столы и другие готовые решения для благоустройства общественных пространств.

«Городской округ Солнечногорск — территория, где развивается производство отечественных решений для городской среды и реализуются задачи по укреплению технологической и промышленной независимости страны. Для представителей регионов визит стал возможностью непосредственно познакомиться с российскими разработками и производственными возможностями, обсудить практические решения и перспективы сотрудничества», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

На территории промышленного комплекса «Лем-стиль» сосредоточено несколько предприятий. Головное — завод полного цикла по производству HPL-пластика «Лемарк». Также здесь размещаются площадка по производству металлических конструкций, завод для синтеза смол и клеящих материалов, завод по обработке и сборке готовых изделий из пластика и металлоконструкций. Общая численность сотрудников «Лем-стиля» составляет порядка 500 человек.

Форум «Импортозамещение. Сделано в России» проходит 29–30 сентября 2026 года в Москве.