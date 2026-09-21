Итоги трехдневных выборов подвели в Солнечногорске

Трехдневная избирательная кампания завершилась в городском округе Солнечногорск. О ходе голосования и предварительных итогах рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Митряшин.

Нынешняя кампания стала одной из самых масштабных для избирательной комиссии округа. Подготовка началась заранее: жителей информировали о датах голосования и возможных способах принять в нем участие. По словам Сергея Митряшина, активность избирателей оказалась высокой — итоговая явка превысила 50%. Официальные результаты будут опубликованы после завершения всех предусмотренных процедур.

Особое внимание в течение трех дней уделяли контролю за ходом голосования. На участках работали около 350 наблюдателей — представители Общественной палаты, политических партий и кандидатов. Составы участковых избирательных комиссий также включали представителей разных политических сил.

«Нарушений, которые могли бы ставить под сомнение легитимность выборов, мы не зафиксировали. Поэтому выборы прошли успешно, легитимно. Все, кто хотел, выразили свое мнение и отдали свой голос тому, кого предпочли», — подчеркнул Сергей Митряшин.

Для проведения голосования в городском округе организовали 86 избирательных участков. Из них 85 работали на постоянной основе, еще один временный участок 20 сентября открыли в Солнечногорской больнице. Это позволило принять участие в голосовании пациентам, которые находились на стационарном лечении.

После закрытия участков в 20:00 начался подсчет голосов. Эта процедура проходит по установленному порядку и включает несколько этапов: работу с неиспользованными бюллетенями, уточнение данных по спискам избирателей, сортировку бюллетеней и непосредственный подсчет голосов.

Завершающим этапом становится оформление протоколов об итогах голосования. Предусмотренные законом копии документов предоставляются присутствующим участникам избирательного процесса, имеющим на это право. После завершения подсчета и оформления всей необходимой документации будут опубликованы официальные результаты выборов.