Баскетбольные команды из Химок представили составы нового сезона

В Баскетбольном центре «Химки» прошел традиционный предсезонный медиадень команд «Химки-2» и «Химки-М». Коллективы представили обновленные составы и готовятся к старту официальных матчей нового сезона.

В Баскетбольном центре «Химки» состоялось ежегодное мероприятие перед началом нового игрового сезона — медиадень команд «Химки-2» и «Химки-М».

Перед представителями СМИ и болельщиками предстали обновленные составы двух коллективов Центра спортивной подготовки № 3. Особое внимание было приковано к «Химки-2», которая в новом сезоне выступит в чемпионате Высшей лиги.

Главным тренером команды назначен Василий Гарский — воспитанник химкинского баскетбола, прошедший путь от игрока детско-юношеской баскетбольной лиги до наставника взрослого коллектива. В возрасте 24 лет он стал самым молодым тренером чемпионата.

Команда «Химки-М», которая представляет клуб в Единой молодежной лиге ВТБ, также обновила состав. В коллектив вошли воспитанники Училища олимпийского резерва № 3, при этом часть игроков продолжит выступления после прошлого сезона. Руководить командой по-прежнему будет Роман Пахнюк.

К новому сезону команды также подготовили обновленный дизайн игровой формы. Теперь «Химки-2» и «Химки-М» будут выступать в едином стиле с основной командой клуба.

Официальные матчи чемпионатов стартуют в начале октября. Первая домашняя встреча молодежной команды запланирована на 20 октября — соперником станет «ПАРМА-М».