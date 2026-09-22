Воробьев поблагодарил избирательные комиссии Подмосковья за проведение выборов

В Подмосковье подвели итоги работы всех служб и специалистов, которые обеспечили проведение выборов в Московскую областную думу. О роли избирательных комиссий и правоохранительных органов в организации голосования губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании в формате ВКС.

Глава региона отдельно поблагодарил всех специалистов, задействованных в подготовке и проведении голосования.

«Нам очень важно иметь взаимопонимание на федеральном уровне и наша региональная команда — это всегда нагрузка. Участковые избирательные комиссии, территориальные, региональная избирательная комиссия — это то, что подразумевает большую организационную работу, информационную работу, все, что касается автоматизации процесса, я говорю про ДЭГ, наблюдателей, подготовку», — отметил Андрей Воробьев.

На протяжении всех трех дней голосования сотрудники комиссий находились на своих местах с утра до вечера, обеспечивая организацию процесса и его бесперебойное проведение.

По словам губернатора, в ходе выборов не было зафиксировано существенных нарушений. Он связал это с ответственным и профессиональным отношением сотрудников комиссий к своим обязанностям и отметил их вклад в проведение кампании.

Отдельную благодарность Воробьев выразил правоохранительным органам, которые отвечали за безопасность во время выборов. Он подчеркнул, что эта работа зачастую остается незаметной для жителей, однако имеет большое значение для проведения голосования.

Выборы в Государственную думу и Московскую областную думу проходили с 18 по 20 сентября.

Заседание Госдумы запланировано на 30 сентября, после чего региональные власти начнут работу с новым составом парламента и определят приоритетные направления действий.