Порядок лицензирования работы по управлению МКД изменился в Подмосковье

С 1 сентября в Подмосковье действуют изменения в порядке лицензирования управляющих организаций. Теперь заявление на ее получение рассматривают в течение 10 рабочих дней вместо прежних 30, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

При необходимости срок могут продлить максимум на пять рабочих дней — если межведомственные электронные запросы не были обработаны вовремя.

Изменился и порядок предоставления лицензии: решение теперь принимается министерством в соответствии со статьей 194 Жилищного кодекса РФ, без участия лицензионной комиссии региона.

Кроме того, уточнены обязательные требования к соискателям и лицензиатам. В штате должен быть как минимум один сотрудник, отвечающий за содержание инженерных систем и общего имущества многоквартирных домов, уборку и санитарное состояние помещений и территории, а также текущий ремонт и подготовку домов к сезонной эксплуатации.

Управляющая организация также должна иметь собственное или законно используемое нежилое помещение для приема и хранения оригиналов решений и протоколов общих собраний собственников.

Проверка квалификационных аттестатов руководителей теперь проводится в электронном виде. Сведения о них размещаются в Едином федеральном реестре квалификационных аттестатов в ГИС ЖКХ. Запись в реестре подтверждает выдачу аттестата.