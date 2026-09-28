Детский сад № 5 в Подольске обновят до конца 2027 года

В Подольске на месте детского сада № 5, который работает в здании старше 50 лет, возведут новое дошкольное учреждение. Вместимость останется прежней — сад рассчитан на 200 детей, завершить строительство планируют в четвертом квартале 2027 года. Об этом сообщили в региональном стройнадзоре.

Новое здание будет трехэтажным, его площадь составит почти 2,7 тысячи квадратных метров. Здесь разместят восемь групп по 25 воспитанников — от малышей до детей шести-семи лет.

Для каждой группы предусмотрят отдельные помещения для игр, сна и переодевания. Группы для самых маленьких разместят на первом этаже. Для детей в возрасте до трех лет оборудуют отдельный выход на улицу.

В детском саду появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий. Также будут работать логопед и медицинский кабинет. Питание для детей и сотрудников организуют в собственном пищеблоке.