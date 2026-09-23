Интерактивные технологии для развития детей внедрили в медцентре Воскресенска

Реабилитационный центр в Воскресенске использует современные интерактивные технологии, которые помогают детям развивать внимание, моторику и навыки обучения через игру. Одно из занятий прошло с применением системы «Космос» и оборудования Olodim Touch.

Во время занятия дети отправились в «космическую охоту»: ловили парящие буквы руками и мягкими мячиками, выполняли игровые задания и взаимодействовали с виртуальными объектами. Технология Olodim Touch реагировала на каждое прикосновение, превращая пространство вокруг в интерактивную развивающую площадку.

Система «Космос» объединяет проектор, инфракрасную камеру и сенсоры. Благодаря этому обычная стена или пол становятся большим экраном, с которым можно взаимодействовать. Встроенные развивающие модули помогают тренировать крупную моторику, зрительно-моторную координацию и познавательные способности детей. Игровой формат занятий позволяет удерживать внимание ребенка и повышает интерес к обучению.

«Дома учить буквы — не больше пяти минут, и он убегает. А здесь играл почти двадцать минут и сам называл буквы», — рассказала одна из мам.

Использование современных технологий в реабилитации поддерживает Министерство социального развития Московской области. Мультисенсорная стимуляция — сочетание зрительного, слухового и двигательного воздействия — помогает специалистам задействовать возможности детей и подбирать более эффективные форматы занятий.

Новое оборудование расширяет инструменты педагогов и специалистов центра, позволяя проводить развивающие занятия в интересной и доступной для детей форме.