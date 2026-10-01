Лекции по безопасности провели в школах Воскресенска

В честь Всероссийского дня гражданской обороны сотрудники отдела надзорной деятельности по Воскресенску организовали серию обучающих мероприятий для школьников. Учащиеся посмотрели тематический фильм о гражданской обороне.

В доступной форме лента раскрывала задачи системы гражданской обороны, рассказывала о работе спасателей и демонстрировала, как ведут себя люди при различных происшествиях.

Ребятам показали, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности средствами защиты органов дыхания и зрения. Инспекторы пошагово разобрали порядок надевания, проверки герметичности и снятия средств защиты, а также объяснили, в каких ситуациях их необходимо применять. Школьники не только наблюдали, но и сами пробовали выполнять действия под контролем специалистов.

В завершение встреч учащимся вручили памятки по безопасности — в них собраны основные правила поведения при чрезвычайных ситуациях, телефоны экстренных служб и рекомендации по действиям в разных ситуациях. Проведенные уроки — важный шаг в воспитании культуры безопасности у подрастающего поколения.