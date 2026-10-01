Капремонт детского сада «Росинка» завершили в Люберцах

В Люберцах 30 сентября после капитального ремонта открылся детский сад «Росинка» на 220 мест. Здание, построенное в 1968 году, обновили в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Строители полностью обновили кровлю, коммуникации и фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений, обновили пищеблок, а также закупили новую мебель.

«Люберцы — лидеры Подмосковья по развитию социальной инфраструктуры. Если говорить только о детских садах, то за последние пять лет в округе открылись сразу 13 новых садов почти на 3,5 тысячи ребятишек. Еще четыре детских сада капитально отремонтировали — сейчас работы ведутся в детском саду лицея № 3 в Дзержинском», — отметил глава округа Владимир Волков.

В 2026 году в округе открылись новый детский сад в «Томилино парк» и школа в Островцах, после капремонта распахнула двери гимназия № 5 «Интеллект» в Дзержинском.