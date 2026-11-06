Свыше 1,6 тысячи самостроев устранили в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года в Московской области устранили 1634 факта незаконного использования муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

Владельцы 1142 участков воспользовались механизмом перераспределения. Он позволил тем, кто вышел за границы своего надела, легализовать «прирезки», официально выкупив их у государства. В результате местные бюджеты пополнились на 265 млн рублей. Еще 492 собственника выбрали другой путь: они самостоятельно снесли заборы, сараи и другие постройки, возведенные на чужой земле, вернув участки в исходное состояние.

Больше всего таких случаев зафиксировали в Орехово-Зуевском городском округе — 123 участка. В Дмитровском муниципальном округе устранили 114 самостроев, в городском округе Мытищи — 91.

Проверка начинается с выезда инспекторов, по итогам которого владелец получает официальное предостережение. В документе разъясняется суть нарушения и предлагается узаконить территорию через перераспределение. Если собственник соглашается, проводятся кадастровые работы, подписывается соглашение, а деньги поступают в казну.

При игнорировании требований запускается процедура принудительного освобождения. Земля возвращается в муниципальную собственность, а незаконные объекты — от ограждений до капитальных фундаментов и жилых пристроек — демонтируют за счет нарушителя.

Например, в городском округе Лобня инспекторы обнаружили самозахват 534 квадратных метров земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Получив предостережение, хозяин участка решил не доводить дело до суда и оформил занятую территорию в собственность. Бюджет Лобни пополнился на 2 047 377 рублей, а границы домовладения получили полную юридическую прозрачность.