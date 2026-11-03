Семейные соревнования пройдут в лесопарке Люберец 4 ноября

4 ноября в лесопарке «Чемпион» в Дзержинском городском округе Люберцы состоятся семейные соревнования «Осенний кросс», посвященные Дню народного единства. Регистрация участников откроется в 10:00, старт забегов запланирован на 11:30.

Организаторы предусмотрели две дистанции: для самых юных участников (до 6 лет) — 200 метров, для всех остальных — 2,5 километра. Маршрут кросса пройдет по живописным аллеям осеннего лесопарка.

«Мероприятие станет отличной возможностью провести время с близкими, зарядиться энергией и получить яркие впечатления. Приглашаем жителей присоединиться к соревнованиям всей семьей! „Осенний кросс“ — это прекрасный повод провести праздничный день активно, на свежем воздухе и в кругу семьи», — отмечается в сообщении организаторов.

Место сбора и старта: г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 27, лесопарк «Чемпион».