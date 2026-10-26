Соглашение о побратимских отношениях подписали Ленинский округ и город Манас

Глава Ленинского округа Станислав Каторов и мэр города Манас Кыргызской Республики Уларбек Исмаилов подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Документ направлен на развитие международного сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Манас — важный экономический и культурный центр Джалал-Абадской области и третий по величине город Киргизии. Через него исторически проходил один из маршрутов Великого Шелкового пути. Сегодня Манас известен курортами с минеральными источниками, историческим музеем и Музеем культуры.

«Для нас это важный шаг в развитии международного сотрудничества. Планируем обмен опытом и совместные инициативы в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической сферах. Уверен, что побратимские отношения откроют новые возможности для наших жителей и станут началом долгой дружбы», — отметил Станислав Каторов.

Стороны также договорились о развитии контактов между образовательными и спортивными организациями, сотрудничестве в области искусства и туризма. Инвесторам готовы предложить комфортные условия для совместного развития бизнеса — в округе уже есть успешный опыт формирования благоприятной среды для предпринимателей.