Более 4,5 тысячи тонн капусты соберут аграрии Серпухова в 2026 году

В ОАО «Дашковка» городского округа Серпухов заключительным этапом уборочной кампании стал сбор поздних сортов капусты. Под эту культуру в хозяйстве отведено около 50 гектаров из 300, занятых овощными культурами, а планируемый объем сбора составляет порядка 4,5 тысячи тонн.

Сейчас в работе популярный голландский гибрид «Сторидор», предназначенный прежде всего для длительного зимнего хранения и механизированной уборки. Урожай в этом году высокий: получают от 80 до 90 тонн с гектара. После калибровки овощи будут поставляться на полки сетевых магазинов Серпухова, Москвы и Подмосковья.

«В целом год выдался урожайным по всем сельхозкультурам — и зерновые, и картофель показали себя достойно, результат даже чуть лучше прошлогоднего», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Под руководством генерального директора Виктора Таранина «Дашковка» остается флагманом аграрной отрасли округа, внедряет современные технологии и стремится превзойти результаты прошлых лет.

«Важно отметить и социальную миссию предприятия: с начала специальной военной операции хозяйство регулярно передает защитникам качественную овощную продукцию, технику и необходимые материалы», — прокомментировал Алексей Шимко.