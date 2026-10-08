Меры безопасности при сделках с недвижимостью обсудили в Росреестре Подмосковья

На площадке Управления Росреестра по Московской области провели третье плановое заседание Общественного совета под председательством Владимира Шапкина. Участники подвели итоги работы ведомства за восемь месяцев 2026 года, уделив особое внимание защите прав собственников недвижимости от мошенничества, сообщили в ведомстве.

С основным докладом выступила Ольга Скрябина, начальник отдела координации в учетно-регистрационной сфере. Она выделила два ключевых механизма защиты: запрет на регистрацию перехода права без личного участия владельца и внедрение Единой биометрической системы.

Последнюю будут использоваться для идентификации личности при купле-продаже, оформлении ипотеки и аренде. Система будет подтверждать личность на основе биометрических данных, что значительно повысит безопасность сделок.

Отдельное внимание уделили образовательной работе ведомства. Росреестр регулярно обновляет методическое пособие, в доступной форме разъясняющее, как проверить документы продавца, на что обратить внимание в договоре и как защититься от кибермошенников.

Председатель Общественного совета Владимир Шапкин обратил внимание на значимость площадки Общественного совета, которая является инструментом взаимодействия ведомства с гражданским обществом.