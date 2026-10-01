Юные хоккеисты из Подмосковья всухую обыграли команду Золотого дивизиона МХЛ

Хоккейная команда из Московской области «Красная Машина Юниор» одержала сухую победу над столичным «Динамо». О деталях победной встречи рассказали в пресс-службе клуба.

В стартовом периоде Артем Гуртовенко открыл счет, а вскоре Игорь Костюк удвоил преимущество. Этот минимальный, но уверенный задел подмосковные хоккеисты удерживали до финальной сирены.

Надежным тылом для команды стал вратарь Валерий Никонов. Он отразил все 23 броска по своим воротам, оформив полноценный «сухарь».

Для подмосковных спортсменов эта игра стала третьей подряд против клубов Золотого дивизиона, и во всех трех случаях успех праздновала «Красная Машина».

«Хорошая победа, она для нас очень важна. Тут нужно отметить, наверное, просто командную работу: ребята провели очень хороший матч, очень дисциплинированно, без удалений. Хорошая игра при возврате и в позиционной обороне. Также стоит отметить сегодня Валеру Никонова: игра „на ноль“, очень уверенно. Такие игры, конечно, придают всей команде уверенность, положительные эмоции», — прокомментировал игру главный тренер Дмитрий Катаев.

По его словам, слаженные действия в защите и надежная игра вратаря в совокупности принесли команде такой результат.