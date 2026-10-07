Подмосковье одним из первых в России ввело сдачу норм ГТО по управлению БПЛА

Московская область стала одним из пяти пилотных регионов России, вводящих сдачу нормативов ГТО по управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в день запуска соревнований операторов БПЛА «На высоте!».

В Балашихе и Подольске уже начались профильные занятия в центрах ГТО — первые на территории России.

Всего за месяц работы площадок обучение управлению дронами прошли более 100 человек.

Ранее сегодня Андрей Воробьев пожелал участникам соревнований успехов, а также отметил, что лучших конкурсантов ожидают на финальном этапе в Подмосковье.