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    Операционный блок отремонтируют в больнице в Электростали

    Фото: Ольга Аввакумова

    В Электростальской больнице продолжается ремонт операционного блока на пятом этаже и входной группы с зоной ожидания. Работы выполняют небольшие бригады по два-три человека, сообщили в РИАМО.

    В операционной обновляют электрику, водоснабжение и канализацию, частично меняют систему отопления.

    Специалисты уже установили новые двери, выполнена стяжка, смонтированы потолки и уложена свежая плитка на стенах и полу.

    У входа специалисты собирают каркас будущего навеса, после чего обновят покрытие лестницы. Также планируется изменить внутреннюю организацию гардероба, сообщил главный инженер Артем Бухтеев.

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