Операционный блок отремонтируют в больнице в Электростали
В Электростальской больнице продолжается ремонт операционного блока на пятом этаже и входной группы с зоной ожидания. Работы выполняют небольшие бригады по два-три человека, сообщили в РИАМО.
В операционной обновляют электрику, водоснабжение и канализацию, частично меняют систему отопления.
Специалисты уже установили новые двери, выполнена стяжка, смонтированы потолки и уложена свежая плитка на стенах и полу.
У входа специалисты собирают каркас будущего навеса, после чего обновят покрытие лестницы. Также планируется изменить внутреннюю организацию гардероба, сообщил главный инженер Артем Бухтеев.
Читайте также