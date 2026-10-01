Призерам педагогического конкурса вручили денежные гранты в Волоколамске

В этом году участие приняли восемь молодых педагогов из школ округа. Конкурс стал для них возможностью показать свои таланты, обменяться опытом и получить новые знания. Состязание проходило в три этапа: сначала педагоги представили работы в презентациях, затем провели открытые уроки для учеников незнакомых классов, а финалом стали публичные выступления о своих педагогических подходах.

Победителем стала Карина Шевелева, учитель русского языка и литературы Осташевской школы. Второе место заняла Ульяна Панова из Волоколамской школы № 2, третье — Дарья Пономарева из Привокзальной школы. Глава округа вручила победителям гранты: 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч — за второе, 50 тысяч — за третье.

Карина Шевелева выбрала темой выступления наставничество. «Мне хотелось, чтобы молодые учителя, участвовавшие со мной, вдохновились моим опытом и стали наставниками для своих детей. Помогали им не только изучать предмет, но и находить свой путь в жизни», — сказала она. Победительница планирует потратить приз на обучение и представит округ на региональном этапе конкурса.

«Спасибо всем участникам за смелость, открытость и желание расти в профессии. Приятно видеть рядом с нашими детьми молодых учителей, которые умеют увлечь, услышать и не боятся искать новые подходы», — отметила Наталья Козлова.