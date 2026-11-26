С начала года в Подмосковье зарегистрировали тысячи новорожденных с необычными именами. Рейтинг редких имен возглавили Мадонна и Майкл, сообщил министр социального развития регион Андрей Кирюхин.

«С начала года в Подмосковье зарегистрированы тысячи новорожденных с по-настоящему необычными именами. Рейтинг редких имен в регионе возглавили Мадонна и Майкл — именно эти имена чаще всего выбирали родители среди нестандартных вариантов», — сказал Кирюхин.

Среди редких имен для мальчиков зарегистрированы Оливер, Рэм, Стивен, Рио, Киан, Филл, Андреас, Влас, Весемир и Алтай. Для девочек выбирали Славяна, Эванджелина, Леонелла, Фелиция, Тереза, Милада, Малена, Весна, Милисса, Лариса, Лета и Эстер.

Также в регионе зарегистрированы двойные имена: Яков Робсон, Ева Каролина, Кели Мария, Анабель-Виктория и Миа-Даша. По словам специалистов министерства, такие имена отражают стремление родителей соединить культурные традиции двух семей или создать уникальное сочетание.

Кроме того, родители выбирали древнегреческие имена: Аполлон, Одиссей, Арий, Доротея, Секлетея и Феодосия.

В министерстве отметили, что сотрудники ЗАГС при регистрации имени ориентируются на интересы ребенка. Слишком экстравагантный вариант могут не одобрить, если он нарушает закон — например, содержит цифры, символы, бранные слова или указания на должности и титулы.

Также в ведомстве напомнили, что новорожденного можно зарегистрировать прямо в медицинском учреждении, а родители могут оформить выплату в 20 тысяч рублей или получить подарок «Я родился в Подмосковье».