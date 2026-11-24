Обновленный детский сад «Спутник» гимназии имени Макарова открыл двери для воспитанников 16 ноября. Сейчас учреждение принимает около 120 детей в возрасте от трех до семи лет.

В детском саду функционируют пять групп, одна из которых логопедическая. В обновленном здании оборудованы музыкальный и физкультурный залы, комната дополнительного образования, сенсорная комната и кабинет «Изостудия», где дети будут заниматься во второй половине дня. Также предусмотрены пищеблок и другие помещения для организации полноценного пребывания воспитанников. В логопедической группе ведется подготовка детей к формированию стартовых речевых возможностей к началу школьного обучения.

«В 2027 году нашему детскому саду исполнится 60 лет. И мы к такому знаменательному юбилею получили обновленное здание. У нас созданы максимально доступные условия для того, чтобы дети дошкольного возраста чувствовали себя здесь хорошо и счастливо», — рассказала руководитель структурного подразделения дошкольной группы «Спутник» Алла Макарова.

Просторные светлые группы оснащены новой мебелью, шкафами для сушки одежды после прогулок, телевизорами, туалетными и спальными комнатами, буфетной. В каждой группе есть собственный эвакуационный выход на улицу. На территории проведено благоустройство: на площадках появились новые горки, веранды, песочницы и специальное покрытие. Особое внимание уделено безопасности — здание оснащено системой видеонаблюдения «Безопасный регион».