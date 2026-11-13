«Молодая гвардия» в Богородском округе отметила 21‑летие

«Молодая гвардия» отметила 21‑ю годовщину со дня основания. Сегодня в рядах МГЕР — более 190 тысяч активистов, и каждый из них по‑своему делает страну сильнее.

Особое место в общей истории движения занимает местное отделение Богородского округа. Волонтеры регулярно участвуют в гуманитарных сборах, оказывают адресную помощь семьям участников СВО, ветеранам и тем, кто особенно нуждается в поддержке. Активисты организовывают патриотические, социальные и спортивные события, развивают молодежные инициативы, тесно взаимодействуют с учебными заведениями, проводят студенческие турниры и делают все возможное, чтобы вовлекать молодых людей в жизнь округа.

12 ноября в Ногинске состоялось праздничное мероприятие. В этот день особо отметили лучших активистов — тех, кто вкладывает силы, время и душу в общее дело. Среди почетных гостей праздника были депутат Московской областной думы Ольга Попова и председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Программа дня получилась насыщенной и разносторонней. Гости приняли участие в студенческих дебатах, которые стали площадкой для обсуждения актуальных тем и тренировкой навыков аргументации.