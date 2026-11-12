Сегодня 16:22 Мособлводоканал представил систему ИИ-контроля стоков на международной выставке Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области Подмосковье

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В Московской области искусственный интеллект помогает выявлять предприятия, сбрасывающие в канализацию загрязненные сточные воды. Результаты внедрения технологии представили на международной выставке UtiliCon 2026, которая проходит с 10 по 13 ноября в «Крокус Экспо», сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Опыт цифровизации водоотведения участникам форума представил генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко. Нейросеть анализирует результаты лабораторных исследований и помогает находить потенциальные источники загрязнения канализационных сетей нефтепродуктами, жирами и тяжелыми металлами. «ИИ-агент помогает определить перечень потенциальных предприятий-нарушителей на основе лабораторных исследований. За нарушения вводится дополнительная плата, которая направляется на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Сейчас Мособлводоканал обслуживает 6124 абонента — юридических лица. Для 98% из них начисления за водоотведение рассчитываются автоматически с применением установленных коэффициентов. В остальных случаях учитываются декларации предприятий или результаты лабораторных анализов. Для проверки качества стоков специалисты ежегодно проводят около 770 выездов.

В 2026 году предприятиям региона начислили 246 млн рублей за сброс загрязняющих веществ с превышением нормативов. Дополнительные платежи призваны стимулировать бизнес устанавливать собственные очистные системы. На выставке UtiliCon 2026 Московскую область представляет команда регионального Министерства ЖКХ во главе с Кириллом Григорьевым. Участники форума также знакомятся с новыми технологиями и оборудованием для коммунальной отрасли.