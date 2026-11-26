Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». Номер «Девушки-спасатели» посвящен женщинам, работающим в МЧС. Жюри высоко оценило выступление, присудив коллективу первое место. По словам педагогов, для ансамбля этот номер стал особенным: он показал, что сила искусства — не только в чистом звучании и технике, но и в умении говорить со зрителем о по-настоящему важных вещах.

«Мы искренне гордимся участниками ансамбля и от всей души желаем им не останавливаться на достигнутом, покорять новые творческие вершины и завоевывать заслуженные награды!» — отметили в школе. Успех коллектива подтверждает высокий уровень подготовки учащихся и внимание педагогов к патриотическому и гражданскому воспитанию через творчество. Участие в фестивале позволило школьникам не только продемонстрировать вокальные данные, но и привлечь внимание к профессии спасателя.

Победа на зональном этапе стала результатом системной работы с учащимися и поддержки творческих инициатив в школе. Подобные конкурсы помогают детям раскрывать способности, обмениваться опытом с другими коллективами и получать оценку профессионального жюри. Ансамбль «Созвездие» продолжит подготовку к следующим этапам фестиваля.