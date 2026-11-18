Пресс-служба админитрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба админитрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе начали строительство новой школы на 560 учеников на территории жилого комплекса «Жаворонки Клаб». Первые занятия здесь планируют провести 1 сентября 2028 года.

В основание здания заложили памятную капсулу. В церемонии приняли участие представители муниципалитета, застройщика, Одинцовского филиала МГИМО и родители будущих школьников.

Площадь трехэтажной школы превысит 8,5 тысячи квадратных метров. Помимо обычных учебных классов, здесь оборудуют специализированные лаборатории для изучения химии, физики и информатики. Для занятий иностранными языками предусмотрят лингафонные кабинеты, а для школьных мероприятий — мультимедийный зал.

Одной из особенностей будущей школы станет сотрудничество с МГИМО. На базе учреждения планируют разработать совместные программы по иностранным языкам и информационным технологиям. Посещать такие занятия смогут не только школьники, но и взрослые.

Новое учреждение станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса. После завершения строительства дети смогут получать образование рядом с домом.