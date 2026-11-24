С наступлением устойчивых холодов в лесах Московской области специалисты фиксируют снижение активности бурого медведя. Сейчас косолапые усиленно питаются, нагуливая жир, и ищут укромные места для обустройства зимних берлог, сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковная.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области. Встретить этого осторожного хищника в дикой природе региона — большая редкость и настоящая удача для натуралиста, но повод для бдительности.

Вопросы сохранения и мониторинга популяции бурого медведя в регионе находятся в компетенции Министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты напоминают: не приближайтесь к диким животным и не оставляйте после себя пищевые отходы — это провоцирует хищников выходить к людям.