В Егорьевске весной высадят более 8,5 тысячи сеянцев сосны
В Егорьевске на участке у деревни Сазоново, пострадавшем от урагана «Эдгар» в 2024 году, весной следующего года планируют высадить более 8,5 тыс. сеянцев сосны. Сейчас там завершается подготовка почвы.
Ураган нанес лесу урон на площади 2,2 гектара. Специалисты провели сплошную санитарную рубку и расчистили территорию от поврежденных стволов.
«Весной следующего года на данной площади планируем „закрыть“ пустоту, высадив более 8,5 тысячи сеянцев сосны», — поделилась планами старший участковый лесничий Татьяна Ивашкина.
Как отметили в материале, там, где прошел ураган, скоро зашумит молодой бор.
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