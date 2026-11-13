ИИ за год выявил 646 нарушений парковки большегрузов в Подмосковье

В Московской области за год работы ИИ-проекта по контролю за парковкой грузовых машин во дворах выявили 646 нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

За год вынесли 130 постановлений, а общая сумма штрафов превысила полмиллиона рублей. Таким образом бюджет региона пополнился более чем на 500 тысяч рублей.

За парковкой на дворовых территориях следят более 1,1 тысячи видеокамер системы «Безопасный регион». Искусственный интеллект, подключенный к камерам, регулярно просматривает кадры, анализирует снимки и выявляет большегрузы во дворах. Если грузовой автомобиль стоит дольше 60 минут, ИИ автоматически фиксирует госномер, формирует проект протокола об административном правонарушении и направляет информацию в систему автоматизации административного производства (САПП). Затем ответственный сотрудник проверяет данные, и если нарушение подтверждается, владелец большегруза получает штраф.

Отслеживание нарушений ведется с точностью более 89%. По данным министерства, проект позволил снизить количество жалоб жителей на неправильную парковку, исключить рутинный ручной мониторинг и повысить оперативность реагирования на нарушения.

В Московской области работает платформа «Цифровой регион», где представлены ИИ-практики Подмосковья и других субъектов РФ.