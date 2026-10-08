Почти 330 проектов по производительности труда реализовали в Подмосковье

В Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» реализовали 327 пилотных проектов, почти 30 из них — с начала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Оператором проекта в регионе выступает Региональный центр компетенций Московской области (РЦК МО). Его специалисты работают на предприятиях и обучают сотрудников грамотному применению инструментов бережливого производства.

«Участниками проекта, позволяющего предприятиям оптимизировать производство и повысить ключевые показатели без дополнительных расходов, стали уже более 400 предприятий Московской области. Почти 330 из них уже завершили оптимизацию на пилотных потоках производств, где за счет устранения изъянов процессов, протекающих на предприятии, удалось добиться повышения ключевых производственных показателей», — пояснила Зиновьева.

Знания и опыт, полученные сотрудниками от специалистов РЦК МО в рамках работы на пилотном потоке, работники производства могут самостоятельно применить на других участках предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона.