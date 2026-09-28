360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Новый цифровой маммограф запустили в поликлинике в Серпухове

    Фото: Минздрав МО

    В Серпуховской больнице расширили возможности ранней диагностики заболеваний молочной железы. О начале работы нового цифрового маммографа во взрослом поликлиническом отделении № 6 сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

    Аппарат приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. На оборудование направили более 20,8 миллиона рублей.

    «Особенно важно регулярно проходить маммографию женщинам старше 40 лет — это позволяет выявить патологии на начальной стадии», — сказал Максим Забелин.

    Записаться на исследование можно через портал «Здоровье» или по номеру 122. Самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет, если после предыдущей маммографии прошло более двух лет.

    В остальных случаях потребуется направление врача при наличии показаний.

    Читайте также

    Жительницы Коломны старше 40 лет смогут пройти маммографию по упрощенной системе

    Жены бойцов СВО смогут пройти комплексную диспансеризацию в Наро-Фоминске

    Более 250 человек прошли диспансеризацию в День семейного здоровья в Серпухове

    Более 16 тыс. жителей Новгородской области прошли обследования по проекту «Здоровая семья»