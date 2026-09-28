Новый цифровой маммограф запустили в поликлинике в Серпухове

В Серпуховской больнице расширили возможности ранней диагностики заболеваний молочной железы. О начале работы нового цифрового маммографа во взрослом поликлиническом отделении № 6 сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Аппарат приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. На оборудование направили более 20,8 миллиона рублей.

«Особенно важно регулярно проходить маммографию женщинам старше 40 лет — это позволяет выявить патологии на начальной стадии», — сказал Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через портал «Здоровье» или по номеру 122. Самостоятельная запись доступна женщинам старше 40 лет, если после предыдущей маммографии прошло более двух лет.

В остальных случаях потребуется направление врача при наличии показаний.