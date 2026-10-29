Депутаты проверили благоустройство сквера Памяти в Воскресенске

В Воскресенске проверили ход работ по благоустройству сквера Памяти на площади Ленина. Работы проводятся в рамках народной программы «Единой России».

Депутаты, активисты и сторонники «Единой России» вместе с сотрудниками администрации встретились с жителями и проверили качество и объем выполненных работ.

На объекте завершены ключевые этапы благоустройства. Уложена брусчатка, завезен плодородный грунт, проведена санитарная обрезка деревьев, а также отреставрирован памятник В. И. Ленину.

«Важно, чтобы благоустройство общественных пространств отвечало запросам жителей. Во время встречи мы смогли на месте оценить ход работ и обсудить, каким будет сквер после их завершения», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

Полный комплекс работ планируется завершить до конца ноября. Обновленное пространство станет комфортным местом отдыха для жителей и гостей города.