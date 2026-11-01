Танцевальный коллектив из Люберец стал призером международного конкурса

Народный коллектив современного танца «Флэш» Центра культуры и творчества и Люберецкого дворца культуры выиграл четыре награды международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «PRO100ТАНЦЫ». Конкурс прошел в Москве на сцене Дворца культуры «Прожектор».

Участие приняли детские, молодежные и взрослые коллективы и солисты из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По итогам выступлений жюри высоко оценило работу коллектива. Лауреатом I степени признан номер «Миссия невыполнима». Еще три постановки — «Фабрика фантазий», «Новенькая» и «Ну, погоди!» — удостоены звания лауреата III степени.

«Поздравляем участников и руководителя коллектива с результатами!» — отметили в Центре культуры и творчества.

Коллективом руководит Сергей Куделин, педагоги-хореографы — Екатерина Иванова и Нана Хитаришвили.