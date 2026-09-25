Студенты провели профориентационное занятие для школьников Старой Купавны

24 сентября колледж «Энергия» организовали практику для восьмиклассников в Центре образования № 25 имени Героя Советского Союза Михаила Водопьянова города Старая Купавна. Ребята смогли попробовать себя в профессии спасателя.

Школьники разбирали автомат, изучали устройство простых технических систем, работали с учебным оборудованием. Желающие смогли примерить костюм спасателя, а также познакомиться с собакой Ханни и ее наставницей, будущим кинологом.

Восьмиклассники пообщались со студентами и преподавателями: спрашивали про нагрузку, стажировки, партнерство с предприятиями и то, как понять, что ты на верном пути. Диалог получился по-настоящему живым — вопросов было столько, что время пролетело незаметно.

Такие встречи помогают не просто узнать о профессиях, а буквально «потрогать» их руками. Для многих восьмиклассников это стало первым осознанным шагом к выбору будущего.