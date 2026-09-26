На прием без переноски. Как попасть на онлайн-консультацию к ветеринару в Подмосковье

Видеоконсультации с врачами давно стали привычной частью жизни людей. Теперь к экрану можно позвать и ветеринара: в Подмосковье заработала телеветеринария. Как попасть на онлайн-прием и когда без поездки в клинику все же не обойтись — в материале 360.ru.

Дистанционная консультация поможет, если нужно оценить состояние питомца или получить рекомендации после лечения. Однако специалисты напомнили: такой прием не заменит полноценного осмотра и обследования.

Жители Московской области теперь могут воспользоваться онлайн-консультациями государственных ветеринарных клиник. Записаться на прием можно на портале «Мой АПК»: нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать «Ветеринарную службу», затем — услугу «Телеветеринария». После этого останется следовать подсказкам, выбрать дату и время видеозвонка и авторизоваться через учетную запись на «Госуслугах».

Когда видеозвонка будет достаточно

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью 360.ru назвал телемедицинский формат удобным инструментом. Например, он может пригодиться, когда питомец восстанавливается после сложной операции и врачу нужно оценить его состояние дома.

«Мы смотрим, например, 15-й день после операции. Покажите, как ваша собачка ходит. И мы дистанционно можем давать дальнейшие рекомендации», — объяснил специалист.

По видео врач также сможет оценить состояние глаз, зубов и кожи. Это поможет понять, насколько срочно питомцу нужен очный прием, и дать первые рекомендации. Однако поставить диагноз дистанционно удается далеко не всегда.

«Например, вопросы гастроэнтерологии, которые требуют непосредственного визита и диагностических манипуляций, дистанционно мы решить не сможем», — предупредил Шеляков.

Онлайн-консультация особенно удобна, если клиника находится далеко или животное испытывает сильный стресс во время поездки. Но при первых признаках серьезного заболевания врач порекомендует владельцу стандартный осмотр.

«Если все-таки есть подозрения, что в клинике было бы лучше, вас перенаправят именно на очный прием», — подчеркнул ветеринар.

В остальных случаях позаботиться о любимце можно прямо дома — достаточно просто нажать на кнопку видеозвонка.