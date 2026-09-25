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    В Подмосковье 24 тысячи раз согласовали установку информационных конструкций

    Фото: медиасток.рф

    С начала года электронной услугой по согласованию установки средства размещения информации на территории муниципальных образований Московской области воспользовались порядка 24 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Установка средства размещения информации без согласования запрещается, напомнили в ведомстве. К таким средствам относятся конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для информирования людей о наименовании организации, ее логотипе, режиме работы, видах реализуемого товара или профиле оказываемых услуг.

    Услуга «Согласование установки средств размещения информации» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнес» – «Другое». Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

    В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

    Решение по услуге придет заявителю в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

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