Подмосковье поддержало развитие аэропорта Домодедово

В аэропорту Домодедово 16 сентября прошла рабочая встреча представителей региональных и федеральных властей, руководства предприятия и сотрудников. Участники обсудили развитие аэропорта, транспортную и социальную инфраструктуру округа.

Встречу посетили сенатор Александр Двойных, глава Домодедова Евгения Хрусталева, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и депутат Совета депутатов Александр Пашков.

В аэропорту и связанных с ним компаниях работают около 20 тысяч человек — 15% трудоспособного населения округа. Налоговые отчисления предприятия в региональный и федеральный бюджеты выросли вдвое. В 2027 году их объем прогнозируется свыше 10 миллиардов рублей. В ближайшие пять-семь лет аэропорт планирует инвестировать более 40 миллиардов рублей в аэродромную инфраструктуру.

«Для многих семей аэропорт давно стал родным предприятием. Для администрации это один из ключевых партнеров, поэтому мы заинтересованы в его стабильной работе, развитии и совместной реализации проектов, которые важны как для сотрудников аэропорта, так и для всех жителей округа», — отметила Евгения Хрусталева.

Сотрудники предприятия задали вопросы о строительстве школ и детских садов, развитии спорта, коммунальной инфраструктуры и общественного транспорта. Отдельно обсудили Павелецкое направление: обновление электричек планируется в 2028–2030 годах.

Для стабильной работы автобусных маршрутов округу не хватает около 50 машин. В этом году уже поступили 10 автобусов, еще 23 ожидаются до конца года.

Участники встречи также отметили реализованные социальные проекты. После капитального ремонта открылись Востряковский лицей и детский сад «Светлячок». В микрорайоне Авиационный благоустроили парк «Взлет» и реконструировали стадион «Авиатор». Кроме того, в округе появились ледовая арена, футбольный манеж, новый стадион и семь спортивных площадок.

«Для нас очень важно, что новое руководство аэропорта Домодедово полностью разделяет полностью подходы региона и губернатора. Первое — это социальная защищенность сотрудников и высокие заработные платы. Второе — это внимательное отношение к экологическим стандартам. Третий важный приоритет — это развитие прилегающих территорий», — подчеркнул Александр Двойных.

В числе ближайших задач — включение школы олимпийского резерва «Олимп» в программу капитального ремонта.