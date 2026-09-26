Первую очередь капремонта корпуса колледжа завершили в Протвине

Обновление корпуса № 6 Губернского колледжа проводят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Такой масштабный ремонт здания 1983 года постройки проводится впервые.

Специалисты обновили аудитории и коридоры, установили новую мебель и современное оборудование. Сейчас идут работы второй очереди: в мастерских разместят оборудование для обучения студентов. В планах — строительство стадиона и ремонт двух общежитий.

Студенты и педагоги ценят свое учебное заведение: они начали высаживать туи, а ко Дню Победы планируют украсить территорию сотнями тюльпанов.

Сегодня в колледже обучается 600 человек. Под руководством народного учителя России, почетного жителя региона и округа Александра Лысикова колледж готовит техников-спасателей, кинологов и электриков.

Открыто новое направление — «Правоохранительная деятельность». Второй год по федеральному проекту «Профессионалитет» здесь обучают технической эксплуатации и обслуживанию роботизированного производства.

Глава округа Алексей Шимко отметил, что Губернский колледж зарекомендовал себя как одно из сильнейших учебных заведений региона: его студенты и выпускники добиваются успехов в профессиональных конкурсах и востребованы на рынке труда.

«Уверен, что обновленные условия позволят колледжу выйти на еще более высокие результаты, а его студентам — добиться новых побед», — добавил он.