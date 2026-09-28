Фотовыставка о бездомных животных прошла в Подольске

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске прошла благотворительная акция «Осенние лапки», посвященная помощи бездомным животным. Гости мероприятия познакомились с историями питомцев из приютов и узнали, как можно помочь им найти новый дом.

В этом году акция «Осенние лапки» прошла в формате фотовыставки. В парке представили фотографии кошек и собак, которые находятся под опекой приютов и ищут новых хозяев.

Посетители могли узнать истории животных, связаться с кураторами и договориться о знакомстве с потенциальными питомцами. На выставочных стендах разместили снимки десятков четвероногих.

«Сегодня мы провели фотовыставку и концерт, а через месяц-полтора обязательно организуем очную выставку-пристройство с питомцами в одном из домов культуры Подольска», — рассказала организатор мероприятия Юлия Гонюченко.

Творческую программу поддержали артисты округа. На сцене парка выступили коллективы Подольска, в том числе представители Дома культуры имени Лепсе.

Организаторы отмечают, что главная цель акции — привлечь внимание к проблеме бездомных животных и помочь питомцам обрести новый дом.