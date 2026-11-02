Противопожарные рейды провели в четырех округах Подмосковья

В городских округах Ступино, Кашира, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды прошли противопожарные рейды. Об этом сообщил заместитель начальника территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» Эдуард Морозов.

В рейдах участвовали работники 330-й, 207-й, 220-й, 271-й и 280-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса». Они провели с местными жителями профилактические беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в осенний период, чтобы предотвратить несчастные случаи и трагедии, связанные с возгораниями.

«В ходе рейда сотрудники противопожарно-спасательной службы разъяснили местным жителям, как предотвратить бытовые пожары и какие средства использовать для их тушения на ранних стадиях», — заявил Морозов.

Огнеборцы отметили, что пожары чаще всего возникают из-за неправильного использования электроприборов, газовых устройств и печей, детской шалости и беспечности взрослых. Жителям посоветовали регулярно прочищать дымоходы, проверять исправность газовых баллонов, не сушить влажные вещи на электрических приборах и хранить горючие материалы в безопасном месте. Домовладельцам рекомендовали установить пожарные извещатели, иметь на участке средства пожаротушения и обучать детей правилам пожарной безопасности.

В завершение гражданам раздали памятки с информацией о предотвращении пожаров и номерами телефонов экстренных служб.