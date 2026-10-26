Еще одну котельную в Павловском Посаде капитально отремонтировали

На котельной БЖД в Павлово-Посадском округе завершили капитальный ремонт двух водонагревательных котлов. Объект входит в состав Мособлводоканала. Работы выполнили в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В ходе ремонта специалисты демонтировали старое оборудование и трубопроводы, установили новые котлы и горелки, подключили газопроводы и запорно-регулирующую арматуру. Также проложили кабельные трассы и обновили систему автоматизации тепломеханического оборудования.

Кроме того, на котельной заменили газоиспользующее оборудование и установили автоматику безопасности при розжиге котлов. Это позволит уменьшить влияние человеческого фактора на запуск оборудования. Специалисты также обновили экранные и конвективные части котлов, газогорелочные и дутьевые устройства.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, в 2026 году в регионе запланировано 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ключевых объектов и инженерных сетей. Работы проводят без прекращения подачи коммунальных услуг жителям.

Обновление оборудования должно продлить срок его эксплуатации и снизить риск аварий на котельной.