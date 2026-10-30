ИИ помог начислить еще 2,6 млрд рублей штрафов загрязнителям стоков в Подмосковье

В Подмосковье ресурсоснабжающие организации с начала года начислили предприятиям 2,6 миллиарда рублей за негативное воздействие на системы водоотведения. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлять потенциальных нарушителей помогает система контроля с использованием искусственного интеллекта, сообщили в региональном МинЖКХ.

ИИ анализирует результаты лабораторных исследований и помогает определить предприятия, которые могут сбрасывать сточные воды с превышением допустимых нормативов. После этого специалисты проверяют фактическую деятельность организаций, разъясняют основания для начисления платы, отбирают пробы и передают их на анализ в аккредитованные лаборатории.

Плученные от нарушителей средства направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт коммунальной инфраструктуры.

Под постоянным контролем Мособлводоканала находятся шесть тысяч юридических лиц. С начала года специалисты предприятия 770 раз выезжали на объекты для отбора проб. В результате с организаций, нарушающих правила сброса стоков, взыскали 210 миллионов рублей.

Часть средств от экологических платежей уже направили на обновление коммунальных объектов. В Дубне более 14 миллионов рублей использовали для модернизации канализационно-насосных станций, установки систем диспетчеризации на семи КНС и капитального ремонта напорного коллектора.