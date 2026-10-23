Знатоки из Балашихи и Химок ответили на вопросы по истории Подмосковья

Школьники из Балашихи и Химок показали свои знания по истории Подмосковья в новом выпуске шоу «Квизтория». Полная версия шоу уже доступна в социальной сети «ВКонтакте» .

Участникам предстояло ответить на вопросы об истории Московской области. В частности, школьники выяснили, как связаны Рязанское княжество, пастила и калачи.

Также игроки выполняли задания на эрудицию. Им предложили угадать город по трем картинкам. Балашиха успешно справилась со всеми вопросами.

«Квизтория» — это шоу телеканала 360 о знании истории региона. В каждом эпизоде команды юных знатоков сходятся в интеллектуальном поединке.

В первом выпуске ребята из Серпухова и Чехова из выясняли, какое наследие оставили региону меценаты и благотворители, а также кто из них изменил судьбу знаменитых деятелей культуры.