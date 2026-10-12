В Подмосковье провели мероприятия к годовщине битвы за Кавказ

В преддверии Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ для обучающихся школ и учреждений СПО организовали ряд мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках мероприятия «Лента времени: 442 шага к Победе» обучающиеся вместе с наставниками и педагогами восстановили хронологию битвы. Участники разложили ключевые даты, имена героев, факты и фотографии, сложив 442 дня сражения в единую историю. Они изучили биографии и факты о подвигах отважных граждан и своих родственников, которые принимали участие в битве и внесли свой вклад в Победу.

В рамках онлайн-проекта «Города — герои Кавказа» школьники и студенты создали короткие видеоролики о Новороссийске, Туапсе, Малгобеке, Владикавказе и других городах, связанных с событиями битвы. В своих работах они показали памятники, мемориалы и места боев, рассказав об их истории.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.