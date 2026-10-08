Глава Раменского округа проверил территории двух населенных пунктах

Совместно с коллегами глава округа внимательно изучил пешеходные пути поселка имени Тельмана, отметив протоптанные людьми «срезы» к торговым точкам и остановкам. Эти зоны включили в план работ по созданию удобных и безопасных тротуаров по программе «Народные тропы».

Во время обхода к руководителю муниципалитета подошел местный житель, который является участником специальной военной операции. Он попросил убрать аварийные деревья возле дома № 169. Эта задача была передана коммунальным службам в приоритетном порядке. Эдуард Малышев остался доволен состоянием местных детских игровых площадок, при этом по просьбам граждан в следующем году здесь установят новый уличный теннисный стол.

Серьезные упущения в работе коммунальных организаций были выявлены в селе Константиново: переполненные мусорные баки и отсутствие фонарей на нескольких улицах. Эдуард Малышев распорядился, чтобы профильные ведомства немедленно исправили ситуацию, организовали внеочередной вывоз отходов, убрали навалы, а саму площадку увеличили и заасфальтировали по стандартам Министерства по содержанию территорий Московской области. Также он поручил установить здесь дополнительные светильники и спилить сухие ветви. По словам главы, переполненные контейнеры «требуют незамедлительной реакции профильных служб и расширения самой площадки».