ВЗУ в селе Ромашково модернизируют в Одинцовском округе в 2027 году

Водозаборный узел на улице Ноздрюхина в селе Ромашково Одинцовского округа включили в программу модернизации на 2027 год. Объект был введен в эксплуатацию в 1962 году и сейчас требует полной реконструкции — общий износ оборудования составляет 90%.

Узел очень важный: он снабжает водой 220 частных домов и один социальный объект, суммарно это 2155 человек. В ходе реконструкции здесь пробурят вторую скважину, она будет резервной, сделают систему безнапорной фильтрации для очистки от железистых соединений, установят два резервуара для чистой воды и современное насосное оборудование. Мощность объекта увеличат с 380 кубометров в сутки до 420.

Проект также предусматривает строительство новой водопроводной сети протяженностью около двух километров от ВЗУ до новой поликлиники в Ромашково — это позволит сделать кольцевую систему водоснабжения. Работы должны завершиться в 2028 году.