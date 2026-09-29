Водозаборный узел в Лобне подготовили к запуску после ремонта

На водозаборном узле «Букино» специалисты «Лобненского водоканала» провели ремонт станции обезжелезивания. Девятнадцатого сентября из-за ненадлежащего содержания оборудования прежней ресурсоснабжающей организацией произошла авария, которая ограничила подачу холодной воды в дома микрорайона Депо.

Директор «Лобненского водоканала» Александр Погадаев двадцать восьмого сентября направил письмо в адрес ООО «Чайка» с требованием запустить водозаборный узел. На сегодняшний день оно не выполнено, что фактически продолжает влиять на недостаток воды в системе. Станция при этом готова к запуску.

Администрация Лобни расторгла договоры аренды с ООО «Чайка». Организация отказалась от добровольного возврата имущества, и администрация обратилась в суд с иском о его изъятии. В отношении большей части объектов уже приняты судебные решения.

Для скорейшего решения вопроса в настоящее время работает правительственная комиссия. После включения ВЗУ «Букино» ситуация с водоснабжением стабилизируется, жителям произведут перерасчет.